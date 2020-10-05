В Смоленском регионе МЖД подвели итоги акции «Детям – безопасную железную дорогу». Фото: пресс-служба МЖД.

В Смоленском регионе МЖД подвели итоги профилактической акции «Детям – безопасную железную дорогу». Она была организована с 31 августа по 30 сентября на полигоне Московской железной дороги, чтобы напомнить школьникам о мерах предосторожности на объектах железнодорожного транспорта, сообщает пресс-служба МЖД.

За время акции смоленские железнодорожники провели свыше 70 лекций и бесед в учебных заведениях Смоленской области, в которых приняли участие 650 школьников. Ребятам раздали памятки и буклеты, показали видеоролики о правилах безопасности вблизи железнодорожной инфраструктуры. Кроме того, совместно с транспортной полицией железнодорожники организовали 86 рейдов, в ходе которых было задержано более 40 взрослых, переходивших пути вместе с детьми в неположенных местах.

Железнодорожники уверены, чтобы количество несчастных случаев снижалось, необходимо строгое соблюдение гражданами правил безопасности на объектах железной дороги. Также с целью детского профилактики травматизма МЖД рекомендует доступное для скачивания на Интернет-ресурсах Google Play и safetrain.ru приложение «Safe Train – Берегись поезда». Данное приложение оповещает о приближении к железной дороге, автоматически блокирует трансляцию музыки, видеороликов и отправляет смс-сообщение родителям о нахождении ребенка в опасной зоне.