В Смоленске начали ремонтировать улицу 12 лет Октября

В Смоленске рабочие приступили к ремонту улицы 12 лет Октября. Фото: администрация г. Смоленска.

В Смоленске рабочие приступили к ремонту улицы 12 лет Октября, сообщают в администрации города. Реставрация проспекта проводится по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Согласно планам, на улице должны полностью обновить асфальтобетонное покрытие.

Для организации доступного проезда специалисты проводят работы попеременно на разных полосах движения.

Ранее «КП» писала, что движение транспорта ограничат на улице Попова в Смоленске.