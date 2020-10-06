В Смоленске открылась выставка архивных документов. Фото: администрация Смоленской области.

В Смоленске начала свою работу выставка архивных документов «Без срока давности». Экспозиция открылась на площадке Смоленского Государственного Университета в рамках федерального проекта.

Выставка рассказывает о трагедии мирного населения в годы Великой Отечественной войны. В ней представлены рассекреченные архивные материалы из 11 фондов области.

Проект нацелен сохранить историческую память о жертвах военных преступлений нацистов и их пособников.

Важно отметить, что выставка «Без срока давности» передвижная и смоляне смогут ознакомиться с ее материалами в учреждениях культуры города и в других муниципальных образованиях. Стенды с архивными документами представлены также на территории парка «Лопатинский сад».

Кроме того, в рамках проекта будет издан 23-х томный сборник рассекреченных документов. Его презентуют на Международном научно-практическом форуме в Москве.

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