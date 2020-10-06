Еще 3 смоленские компании вышли на экспорт. Фото: администрация Смоленской области.

Завершился второй сезон акселерационной программы «Экспортный форсаж», разработанной Школой экспорта АО «Российский экспортный центр», которую бесплатно проводит для предпринимателей Смоленской области Центр поддержки экспорта. В трехмесячном интенсиве участвовало 10 предприятий из Смоленска, Вяземского, Смоленского и Сафоновского районов - производители электромеханических замков, мебельной фурнитуры, оборудования для индустрии общественного питания, электроустановочных и пластмассовых изделий, сельхозоборудования. Уже в процессе обучения 3 компании заключили серьезные экспортные контракты и начали экспортировать в Литву, Латвию, Казахстан и Польшу.

В администрации региона отметили, что по итогам первого сезона программы 7 смоленских компаний заключили контактов более чем на 4 млн. долларов.