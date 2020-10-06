Ольга Гильденкова вернулась в администрацию Смоленска. Фото: Администрация г. Смоленска.

Андрей Борисов назначил нового начальника управления образования и молодежной политики, сообщают в администрации Смоленска. Его руководителем стала Ольга Гильденкова. В ведение управления находятся образовательные организации областного центра.

В кругу задач Ольги Гильденковой - организация общедоступного и бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования, осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью и создание досуга для детей.

Отметим, Ольга Гильденкова родилась в 1962 году в Самарской области. Закончила Куйбышевский педагогический институт в 1985 году. Трудовую деятельность начала воспитателем общежития завода в Самаре.

В 2019 году Ольга Гильденкова была врио главы города Смоленска.