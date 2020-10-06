Смоленские учителя получили первые выплаты за классное руководство. Фото: pixabay.com.

Педагоги в смоленских школах получили первые выплаты за классное руководство. На регион из федерального бюджета было выделено порядка 37 млн рублей.

Напомним, в январе этого года глава государства Владимир Путин выступил с предложением ввести специальную доплату классным руководителям в размере 5 тысяч рублей ежемесячно.

На данный момент в регионе денежное вознаграждение получили почти пять с половиной тысяч учителей. До конца года на эти выплаты предусмотрено 149 млн рублей.

Кроме того, педагоги в Смоленской области также дополнительно получают региональное пособие.

Ранее «КП» писала, что ещё 3 смоленские компании вышли на экспорт.