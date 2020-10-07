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Здание бывшей молочной кухни в Смоленске отремонтируют

На объекте культурного наследия закончен первый этап ремонта
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Здание бывшей молочной кухни в Смоленске отремонтируют. Фото: департамент по здравоохранению.

Здание бывшей молочной кухни в Смоленске отремонтируют. Фото: департамент по здравоохранению.

Здание бывшей молочной кухни на улице Дзержинского в Смоленске капитально отремонтируют. Сегодня в нем располагается детская стоматологическая поликлиника. Первый этап работ уже завершен и видны изменения на фасаде – заменены окна и двери.

Кроме того, в здании заменены коммуникации тепло- и водоснабжения, водоотведения и электрическая проводка.

В департаменте по здравоохранению отмечают, что вышеуказанные работы поликлиника выполнила за счет собственных средств.

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