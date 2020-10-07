Тротуар вдоль детских садов и школы отремонтировали в Смоленске. Фото: администрация г. Смоленска.

По улице Твардовского отремонтировали тротуар вдоль детских садов и средней школы №27.

Долгое время пешеходная дорожка была в непригодном состоянии. Теперь поход в школу и детский сад стал более комфортным. Кроме того, на улице соблюдены нормы доступной среды - часть бордюров занижены для удобства людей с ограниченными возможностями и мам с колясками.

В администрации Смоленска отмечают, что всего в этом году в Смоленске приведут в порядок около 7 км пешеходных дорог, не считая тротуаров, которые построят по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги».