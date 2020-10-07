В Смоленске бороться с гололедом зимой будет по новому методу. Фото: администрация г. Смоленска.

В администрации города сообщили, что новые технологии позволят использовать меньше технической соли, которой посыпают улицы в гололед, также будет решена проблема большого скопления песка на дорогах, что, в свою очередь, позволит избежать засорения ливневок.

Кроме того, новая логистика позволит сократить транспортным затраты.

Отмечается, что монтажом оборудования занималась организация из Санкт-Петербурга, имеющая огромный опыт подобной работы по всей стране. С данным оборудованием эксплуатируются такие знаковые объекты, как Керченский мост, скоростные трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург, М-10, М-3, М-4-Дон, а также дороги во многих городах страны, таких как Санкт-Петербург, Челябинск, Архангельск, Казань. Организация также берет на себя сопровождение эксплуатации нового оборудования и обеспечивает его работоспособность в гарантийный период.

Ранее «КП» писала, что на улице Твардовского привели в порядок тротуар у школ и детских садов.