Погрузка в Смоленском регионе МЖД в сентябре выросла на 30%. Фото: пресс-служба МЖД.

По оперативной информации, погрузка в Смоленском регионе Московской железной дороги в сентябре 2020 года составила 319,6 тыс. тонн, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба компании.

Железной дорогой погружено:

- черных металлов – 10,4 тыс. тонн (рост в 25 раз к сентябрю 2019 года);

- металлолома – 17,1 тыс. тонн (рост в 1,6 раза);

- химических и минеральных удобрений – 171,9 тыс. тонн (+7,1%);

- строительных грузов – 97,8 тыс. тонн (рост в 1,8 раза);

- промышленного сырья – 6,0 тыс. тонн (+25,9%);

- лесных грузов – 4,3 тыс. тонн (+20,5%).