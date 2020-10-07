47 случаев коронавируса выявлено за сутки в Смоленской области. Фото: pixabay.com.

47 заболевших коронавирусной пневмонией выявлено за последние сутки в Смоленской области, два человека погибли. Показатель заболеваемости резко вырос за последние несколько месяцев. В настоящее время наибольшее число больных зарегистрировано в Смоленске и Рославльском районе.

Региональные СМИ отмечают, что на карантин ушли курсанты военной академии, также продолжают закрываться отдельные классы.

А в начале недели стало известно, что с положительным тестом госпитализирован спикер регионального парламента Игорь Ляхов. В беседе с журналистом Игорь Васильевич отметил, что получает лечение в стационаре и чувствует себя хорошо.

О полной картине в регионе можно узнать здесь.