Под Смоленском загорелся склад с пиломатериалами. Фото: из архива ГУ МЧС России по Смоленской области.

Вечером 6 октября загорелся склад с пиломатериалами в деревне Ковалевка Смоленского района, сообщает пресс-служба МЧС. Тлеющие опилки создали сильное задымление, тушить пожар были направлены спасательные бригады четырех спасательных частей.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, с огнем удалось справиться, уничтожен один кубический метр пиломатериалов. Пострадавших нет.

В данный момент устанавливается причина возгорания.

Сотрудники ведомства обращают внимание, что при хранении растительных материалов в большом количестве возможно их самовозгорание. Вероятно это и стало причиной ЧП.

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