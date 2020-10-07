Свидетелей наезда на велосипедиста ищут в Смоленске. Фото: из архива издания. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Авария произошла 28 мая возле дома №24 на улице Кирова. В пресс-службе УМВД по региону сообщили, что женщина управляла велосипедом Stark. Еще один участник аварии – водитель Chevrolet. Обстоятельства, при которых произошло ДТП не сообщаются.

Свидетелей аварии просят позвонить по телефонам: 8 (4812) 77-46-13, 8-920-313-45-35.

Ранее в результате другого ДТП в центре города иномарка перевернулась на крышу.