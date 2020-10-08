Новые ограничения введены в Смоленской области из-за Covid-19. Фото: pixabay.com.

Губернатор внес изменения в мартовский Указ «О введении режима повышенной готовности». С 7 октября в регионе запрещены массовые мероприятия с участием пожилых людей, участие зрителей в физкультурных и спортивных мероприятиях, ужесточается масочный режим при входе в объекты торговли (плюс обязательная тонометрия) и на транспорте. Также считается недопустимым участие обучающихся из разных классов (групп) в общих мероприятиях.

Глава региона обратил внимание правоохранителей на контроль за соблюдением Указа, а чиновников органов местного самоуправления на выявление случаев нарушения режима.

В настоящее время в регионе развернуто 820 коек для больных коронавирусной пневмонией, из них 499 уже используются.