Запас лекарств для борьбы с Covid-19 сформировали в Смоленской области. Фото: из архива администрации Смоленской области.

При этом запас постоянно пополняется - их дополнительная закупка осуществляется в оперативном режиме, отмечалось в ходе заседании рабочей группы Госсовета по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

В настоящее время в регионе развернуто 820 коек, кислородной подводкой обеспечены 427.

На данный момент в регионе работают 9 лабораторий, где делают тесты на «ковид» – Центр гигиены и эпидемиологии, Клиническая больница №1, Центр профилактики и борьбы со СПИДом, противотуберкулезный и кожно-венерологический диспансеры, НИИ антимикробной химиотерапии СГМА, а также 3 частных лаборатории («Гемотест», «Хеликс», «Архимед»). В сутки проводятся около 1150 исследований.

Для оказания помощи больным сформированы 188 бригады, в которые вошли 1130 медиков. Также на базе медицинской академии проводятся курсы повышения квалификации врачей по диагностике, лечению и профилактике новой коронавирусной инфекции.

Ранее глава региона подписал Указ о введении новых ограничений из-за коронавируса на территории региона.