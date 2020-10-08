«Живую изгородь» начали высаживать на улице Николаева в Смоленске. Фото: администрация г. Смоленска.

Декоративные яблони и сирень начали высаживать на улице Николаева в Смоленске. В столице региона продолжается кампания по озеленению одной из центральных улиц.

В администрации Смоленска отмечают, что в дальнейшем деревья будут служить «живой изгородью». Также на некоторых участках появятся клумбы.

Сотрудники администрации обращают внимание, что за хищение растений предусмотрена административная и уголовная ответственность. Ранее на улице уже выкапывали кустарники.