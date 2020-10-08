В Смоленске помогли бездомным собакам. Фото: администрация г. Смоленска.

Благотворительная акция для питомцев приюта «Верность» прошла в Смоленске. За сентябрь собрано большое количество необходимых вещей для бывших бездомных и пока не обретших хозяев животных: кормов, игрушек, витаминов, мисок для еды, одеял.

Сотрудники приюта поблагодарили сердобольных смолян за поддержку.

Напомним, за пять лет работы 700 питомцев «Верности» обрели новых хозяев. Все это время питомцам обеспечивался полноценный уход, питание и ветеринарная помощь.

Узнать, как оказать помощь приюту, можно по телефону: 8(905)160-26-91.