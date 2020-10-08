Уличный тренажер разломали в парке Авиаторов в Смоленске. Фото: ВКонтакте.

Уличный тренажер разломали в парке Авиаторов в Смоленске. Фото покосившейся конструкции с выкрученными болтами опубликовал паблик «Новая Королёвка (Смоленск)» ВКонтакте.

Местные жители утверждают, что тренажер сломался из-за шалостей местной детворы.

- Бешенные скачки детей на спортивном оборудовании к другому привести не могли, - написал житель микрорайона Илья Муромцев.

Напомним, спортивная площадка в парке появилась совсем недавно в рамках нацпроекта «Спорт – норма жизни».