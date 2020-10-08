Количество ДТП на переездах МЖД снизилось на 15 % за 9 месяцев 2020 года. Фото: пресс-служба МЖД.

Количество столкновений автомобилей с поездами на железнодорожных переездах в границах Московской железной дороги за 9 месяцев 2020 года сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15%. При этом количество пострадавших снизилось с 8 до 4 человек, сообщает пресс-служба компании.

Всего с начала года зарегистрировано 18 ДТП, одно из которых произошло в Смоленской области. Все пострадавшие – водители и пассажиры автомобильного транспорта. Основная причина ДТП – нарушение автомобилистами правил дорожного движения при пересечении железнодорожных путей.

Для предупреждения дорожно-транспортных происшествий железнодорожники ежегодно проводят капитальный и текущий ремонт железнодорожных переездов, оборудование их дополнительными устройствами безопасности.

В Смоленском регионе МЖД в 2020 году проведен капитальный ремонт одного железнодорожного переезда, обновлено асфальтовое покрытие в зоне ответственности ОАО «РЖД» на 34 переездах, заменены заградительные устройства на двух и резинокордовое покрытие – на четырех переездах. До конца года планируется заменить еще три заградительных устройства.

В 2021 году запланировано выполнить капитальный ремонт одного переезда и текущий ремонт 36 железнодорожных переездов.