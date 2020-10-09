Движение ограничат по улице Раевского в Смоленске. Фото: google.com/maps.

С 10 по 15 октября в районе дома 2 по улице Раевского будет запрещен проезд транспорта, сообщает городская администрация. Проезд будет закрыт из-за ремонтных работ по строительству наружной сети канализации под дорогой. Автомобилистам приносят извинения за доставленные неудобства и просят заранее продумать маршрут передвижения.

Ранее «Живую изгородь» начали высаживать на улице Николаева в Смоленске. На зеленых зонах появились яблони и сирень.