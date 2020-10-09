Смолян предупреждают о возможных помехах на экранах телевизора. Фото: pixabay.com.

Смолян предупреждают о возможных помехах на экранах телевизора - начинается осенняя интерференция - явление, при котором радиоволны Солнца могут перебивать телевизионный сигнал. Возможно кратковременное «замерзание» картинки, распад ее на пиксели, полное пропадание. График перерывов трансляции телесигнала в каждом населенном пункте доступен на сайте ртрс.рф и в приложении «Телегид».

Помехи могут возникать до 20 октября с 11.30 до 12.40. В администрации региона отмечают, что помехи будут длиться недолго - от нескольких секунд до 5 минут.

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