В Смоленске из-за коронавируса отменили осенний бёрдинг. Фото: pixabay.com.

В Смоленске из-за угрозы распространения коронавируса отменили осенний бёрдинг, сообщает пресс-служба национального парка «Смоленское Поозерье». Соревнования по спортивной орнитологии «Кубок Поозерья 2020», которые должны были состояться 10 октября, перенесены на неопределенный срок.

- Птички, добрые улыбки и горячий чай всё равно ждут Вас, просто это будет чуть позже – когда опасность минует, а это обязательно произойдёт! – отметили работники парка.

Напомним, губернатор ввел ограничения из-за угрозы заражения Covid-19 с 7 октября.