В Смоленске обсудили реконструкцию сквера имени Ивана Клименко. Фото: администрация г. Смоленска.

В Смоленске обсудили реконструкцию сквера имени Ивана Клименко. Глава административного района Сергей Тихомиров рассказал, что на аллее появится дизайнерское освещение, новые лавочки и дорожки. Кроме того, будет модернизирована арка с наградами города-героя Смоленска, расположенная перед входом в сквер. Таким образом, она будет гармонировать с концепцией сквера.

- Все зеленые насаждения, растущие в сквере, будут обследованы «Зеленстроем», и только старые или аварийные деревья будут заменены молодыми саженцами, - отметили сотрудники пресс-службы городской администрации.

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