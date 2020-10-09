В Смоленске занятия в школе №27 приостановили. Фото: из архива администрации региона.

С 10 октября на две недели приостановлен учебный процесс в школе №27 имени Эдуарда Хиля, сообщает пресс-служба администрации региона. Решение принято в связи с большим количеством заболевших педагогов заведения. В администрации региона отмечают, что у учителей выявлены признаки респираторной инфекции, о карантине по коронавирусу речи не идет.

Сообщается, что в школе в обязательном порядке будет произведена заключительная дезинфекционная обработка всех помещений.