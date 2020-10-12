В Смоленске снова ужесточили ограничения из-за коронавируса. Фото: pixabay.com.

Во всех организациях должен заработать входной фильтр, общественный транспорт и общедомовое имущество будет ежедневно тщательно дезинфицироваться. В свою очередь, население обязали носить маски в общественном транспорте, соблюдать дистанцию. Снова появились ограничения для смолян, решившим зарегистрировать брак. Присутствовать при росписи могут не более 20 человек, при обязательном наличии маски.

Также в городе запрещены мероприятия с одновременным участием обучающихся из разных классов.

- В настоящее время усилен контроль за соблюдением гражданами масочного режима на объектах торговли и транспортной инфраструктуры, сотрудниками полиции и Росгвардии организуются рейды по профилактике несоблюдения режима повышенной готовности, - прокомментировали в администрации Смоленска.

В региональном Роспотребнадзоре отмечают, что под медицинским наблюдением находятся более двух тысяч человек, более 1500 - в режиме самоизоляции, более 600 - в больницах.