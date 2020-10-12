В Смоленской области «Тотальный диктант» пройдет 17 октября. Фото: администрация Смоленской области.

Открыт прием заявок на участие в ежегодной акции «Тотальный диктант», которая пройдет 17 октября в тысяче городов России и мира, в том числе – и в Смоленске. В нынешнем году мероприятие будет организовано в трех различных форматах.

Напомним, «Тотальный диктант» – это проект по проверке грамотности, участниками которого могут стать все желающие, вне зависимости от возраста, национальности, уровня образования и социального статуса. Впервые акция прошла в 2004 году в Новосибирске.

В Смоленске акция пройдет в трех форматах. Офлайн-форма - в СмолГУ и двух залах областной библиотеки имени Александра Твардовского. Написать диктант онлайн можно на сайте totaldict.ru. Или дома на специальном бланке.

Узнать более подробную информацию и зарегистрироваться для участия в акции можно с 8 по 17 октября на официальном сайте проекта или по телефону 8 (4812) 38-21-11.

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