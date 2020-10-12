Жителям «Смоленского Поозерья» расскажут о методах борьбы с волками. Фото: pixabay.com.

13 октября сотрудники национального парка намерены встретиться с жителями населенных пунктов, находящихся в непосредственной близости к Поозерью, чтобы рассказать о методах борьбы с волками, которые не перестают нападать на домашних животных.

Ранее «КП» писала, что ловить хищников будут методом звукового привлечения (на «вабу»). А для безопасности населения ночью на улицах продолжат гореть фонари и появятся патрули.

Специалисты, изучающие поведение хищников полагают, что это не чистокровные волки, а собачьи гибриды.