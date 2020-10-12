Профилактическая акция «Перевозчик» стартовала в Смоленской области

В Смоленской области стартовала профилактическая акция «Перевозчик». Фото: из архива администрации Смоленска.

В Смоленской области стартовало профилактическое мероприятие «Перевозчик», сообщает пресс-служба УМВД по региону. С 12 по 16 октября к водителям транспорта будет приковано особое внимание – полицейские будут проверять уровень безопасности перевозок, лицензии на осуществление деятельности, режим труда и отдыха водителей и др.

Ранее в столице региона ввели новые ужесточения по коронавирусу. Согласно изменениям общественный транспорт должны тщательно обрабатывать дважды в день.