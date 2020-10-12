Более 4 тысяч сеянцев ели высадили в Смоленской области. Фото: pixabay.com.

Под Смоленском в рамках нацпроекта «Экология» посадили 4 тысячи саженцев европейской ели. Деревья будут расти в пределах деревни Телеши на площади больше одного гектара, передают в администрации области.

Отметим, что целью экологического проекта является привлечение внимания граждан к проблеме сохранения и приумножения природных богатств. Программа предусматривает высадку новых деревьев, очищение лёссов от мусора и сбор семян растений. А также публичные лекции и экскурсии по данной тематике.

Компания «Сохраним лес» в Смоленской области будет проходить до середины октября. В ней принимают участие представители Смоленского филиала Центра защиты леса, Росгвардии, органов исполнительной власти и местного самоуправления, лесничеств, также привлечены добровольцы.

В этом году проект «Экология» уже позволил высадить в регионе порядка 10 млн деревьев на площади 2,7 тысяч гектаров.