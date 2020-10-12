В Смоленской области подводят итоги реализации проекта «Детский спорт». Фото: smolensk.er.ru.

На территории Шумячской средней школы созданы все условия для занятия физической культурой и спортом. К началу нового учебного года здесь оборудовали волейбольную и баскетбольную площадки с резиновым покрытием, беговую дорожку, яму для прыжков, установили спортивное оборудование. По словам исполнительного секретаря местного отделения «Единой России» Людмилы Павлюченковой, новое сооружение, приобретенное благодаря партпроекту, позволит шумячским школьникам активно готовиться к районным и областным соревнованиям.

Торжественное открытие спортивного зала после проведения ремонтных работ состоялось в средней школе № 1 города Демидова. Здесь оборудовали новое освещение, окна и двери заменили на блоки ПВХ, отремонтировали полы и стены. Учеников с открытием обновленного спортзала поздравил Секретарь местного отделения «Единой России» Александр Семенов: «Хочется верить, что именно на этом паркете свои первые шаги в спорте сделают будущие чемпионы. Удачи вам и покорения самых высоких вершин!»

В Ярцеве в рамках «Детского спорта» отремонтирован зал для занятий дзюдо.

«У нас здесь два помещения. Одно активно используем под занятия дзюдо, второе - требовало ремонта. Теперь мы планируем сделать здесь тренажёрный зал и открыть направление по занятию классической штангой», - рассказал тренер дзюдоистов Владимир Грузднов.

Контроль за ходом работ и их качеством организовал председатель попечительского совета Федерации дзюдо Смоленской области, Секретарь Смоленского регионального отделения «Единой России» Игорь Ляхов.

«Ярцево - тот город, который может похвастаться большим количеством спортсменов-дзюдоистов. В этом зале в три смены тренируются дети, настолько востребован этот вид спорта. Здесь очень сильный тренерский состав. Дзюдо - перспективный вид спорта и мы обязаны его поддерживать. Молодые люди, которые занимаются спортом, становятся крепкими силой и духом. А наша цель - вырастить здоровое и достойное поколение», - уверен Игорь Ляхов.