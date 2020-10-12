Весной на клумбах Смоленска расцветут голландские тюльпаны. Фото: администрация г. Смоленска.

В центре Смоленска расцветут голландские тюльпаны, сообщают в администрации областного центра. Работники «Зеленстроя» уже высаживают луковицы этих цветов на городских клумбах. Всего в разных районах города будет цвести 16 с половиной тысяч растений.

Рассаду в Смоленск привезли из Нидерландов. Тюльпаны из этой страны на протяжении веков считались эталоном красоты и высокого качества, такими остаются и сегодня. Также данные сорта растений славятся разнообразием цветовой палитры.

Уже в мае смоляне и гости города смогут насладиться яркими композициями из жёлтых, фиолетовых, красных и белых цветов.

Ранее на улице Николаева начали высаживать деревья и кустарники.