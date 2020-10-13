Смоляне жалуются на разбитую улицу Соколовского. Фото: ВКонтакте.
Местные жители в паблике ВКонтакте «Подслушано Смоленск» выразили недовольство разбитой дорогой в Промышленном районе города. Речь идет о повороте с улицы 25 Сентября на Соколовского.
Неужели нельзя заделать эти ямки, - задается вопросом возмущенный житель Смоленска Владимир Назаров.
В комментариях местные жители обращают внимание, что на участке разрушены тротуары, а мусор не вывезли.
Скоро зима и, если это припорошит снегом, будет очень много переломанных ног, а главное детских! Рядом школы, сады! - отмечает Надежда Замалиева.
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