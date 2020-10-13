Смоленсктеплосеть приостановила очный прием жителей. Фото: из архива издания. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Смоленсктеплосеть приостановила очный прием жителей, сообщает пресс-служба компании. Обращаться по всем вопросам предлагают по электронной почте smolenskteploset@mail.ru, через официальный сайт предприятия www.smolteploset.ru или по почте: пер. Тульский, д. 7, МУП «Смоленсктеплосеть».

Консультации по регистрации счетчиков горячей воды осуществляются в рабочие дни с 08.30 до 16.00 по телефонам: 20-80-43, 8-920-300-78-51.

В пресс-службе компании отметили, что ограничения продлятся до улучшения эпидемиологической обстановки в областном центре.

Ранее Оперативный штаб сообщал, что в Смоленске «ковид» подтвержден у 2643 человек.