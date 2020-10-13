Тротуары отремонтировали на нескольких улицах Смоленска. Фото: администрация г. Смоленска.

Пешеходные дорожки уже обновили на участках проспекта Гагарина, а также по четной стороне улицы Шевченко - от Бабушкина до Смольянинова. В данный момент ремонтируют тротуар по нечетной части дороги.

Напомним, ранее в порядок были переведены пешеходные дорожки на улицах Твардовского, Марины Расковой, Красноборская, Щорса и Нахимова, а также на некоторых других проспектах Смоленска.

Читай также:

На улице Николаева в Смоленске появилось новое освещение (подробнее).