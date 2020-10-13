В Смоленске подвели итоги конкурса «Мама-предприниматель». Фото: администрация Смоленской области.

В Смоленской области завершился сезон федеральной образовательной программы «Мама-предприниматель». Победу в конкурсе одержала смолянка Надежда Логинова.

Напомним, целью проекта является формирование у женщин компетенций и знаний для организации собственного дела, а также увеличение доли малого бизнеса в регионе и снижение безработицы. С прошлого года программа входит в состав проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В этом году участие в конкурсе приняли 13 мам из Смоленска, Сафонова и Ярцева. Женщины прошли путь от обучения азам собственного дела до разработки презентации и бизнес-плана. Эксперты курса обучили участниц поиску ниши в бизнесе, основам маркетинга и продвижения, а также финансовым и юридическим нюансам.

В завершении обучения женщины представили на оценку жюри свои идеи. Среди них - выращивание и продажа клубники и Иван-чая, социальная помощь пенсионерам, школа тв-мастерства и ряд других.

Победительница проекта Надежда Логинова разработала план по производству одежды размера «size+». За свою идею смолянка получила грант на открытие дела.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске стартует «Школа будущего предпринимателя».