В Смоленске племянница пытается найти родных. Фото: "Подслушано в Смоленске" ВКонтакте.

Марина Фролова просит смолян помочь с поисками дяди и тети. Женщина отмечает, что ее отец мечтал найти родных и занимался этим многие годы. Теперь она продолжает поиски.

- Помогите найти брата и сестру моего детдомовского отца – Александра Викторовича (1927 года рождения) и Валентину Викторовну (1929 г.р.) Савченковых. Известно, что они воспитывались в Кардымовском детском доме до 1945 года. После Валентина выбыла в Ленинград, а Александр - в Тамбов, - пишет женщина в паблике «Подслушано Смоленск».

Смолян, владеющих информацией, просят позвонить по телефону – 89531291071.