Дело педофила из Вязьмы закрыли. Фото: pixabay.com.

Трагедия произошла в деревне Касня Вяземского района, в доме, где проживала семья, в январе 2019 года. О преступлении против неприкосновенности ребенка правоохранителям стало известно через полтора года - после того, как пострадавшая рассказала все журналистам.

Проверка следователей подтвердила слова девушки – в дальнейшем суд признал доказательства вины приемного отца достаточными. Однако дело было прекращено.

В СУ СК России по Смоленской области сообщили, что дело закрыто в связи со смертью подсудимого.