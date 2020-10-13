Дом-перевертыш скоро откроют в Смоленске. Фото: администрация г. Смоленска.

В Смоленске готовят к открытию необычный аттракцион - в Лопатинском саду строят дом-перевертыш. В настоящее время уже идут внутренние отделочные работы.

Когда аттракцион будет готов смоляне и гости города смогут сделать интересные фотографии, запечатлев себя гуляющими по потолку или держащими одной рукой большой шкаф. Такие квесты имеют большую популярность в крупных городах. Обычно в домах создают музеи, выставочные залы или небольшие кафе.

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