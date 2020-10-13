На улице Николаева в Смоленске снова выкопали тую. Фото: Виталий Баишев, ВКонтакте.

Дерево пропало накануне у дома №47. Об очередном факте вандализма сообщил местный житель в паблике «Подслушано Смоленск» во ВКонтакте.

- Смоляне, дорогие, не опускайтесь до уровня хамоватого быдла, - призывает Виталий Баишев.

Смоляне в комментариях под постом осудили воров.

- А потом требуют от кого-то город в порядок привести. Грязь, разруха… это то, что мы заслужили, - соглашается с публикацией Анна Гуреева.

Другие подписчики обратили внимание, что деревья привлекают своей дороговизной:

- Они стоят по 2000, - написал другой местный житель.

Напомним, это не первый случай воровства деревьев на улице. Ранее с газона пропал можжевельник.

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