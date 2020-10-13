На улице Николаева в Смоленске снова выкопали тую. Фото: Виталий Баишев, ВКонтакте.
Дерево пропало накануне у дома №47. Об очередном факте вандализма сообщил местный житель в паблике «Подслушано Смоленск» во ВКонтакте.
- Смоляне, дорогие, не опускайтесь до уровня хамоватого быдла, - призывает Виталий Баишев.
Смоляне в комментариях под постом осудили воров.
- А потом требуют от кого-то город в порядок привести. Грязь, разруха… это то, что мы заслужили, - соглашается с публикацией Анна Гуреева.
Другие подписчики обратили внимание, что деревья привлекают своей дороговизной:
- Они стоят по 2000, - написал другой местный житель.
Напомним, это не первый случай воровства деревьев на улице. Ранее с газона пропал можжевельник.
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