В Смоленске на «шайбе» перевернулся легковой автомобиль. Фото: ВКонтакте.

Автомобилисты обсуждают последствия вечернего ДТП, которое произошло в районе «шайбы» на улице Витебское шоссе в Смоленске. Легковой автомобиль на скорости перевернуло и он лег на крышу. О пострадавших не сообщается.

В соцсетях указывают, что на этом месте часто происходят ДТП. Транспорт вылетает на тротуар, врезается в здания.

- Именно в этом месте много аварий, сбивали людей насмерть, даже светофор не помогает, - написала в соцсети Анна Негинская. – Я там раньше жила, постоянно страшные аварии. Место такое.