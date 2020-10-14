Автомобильное топливо выросло в цене в Смоленске. Фото: pixabay.com.

На 30 копеек подорожало автомобильное топливо в Смоленской области. Свои прайс-листы переписал «Лукойл», на заправках «Роснефти» цены остались прежними.

Сегодня литр 92-го стоит – от 43,70 до 44,75 рублей за литр, 95-го – от 46,85 до 48,82, дизельное топливо - от 46,45 до 47,16.

Отметим «Лукойл» не менял ценники с лета, второй игрок переписал их около трех месяцев назад.

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