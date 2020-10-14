Железнодорожники Смоленской области готовятся к работе в зимних условиях. Фото: пресс-служба МЖД.

На завершающей стадии находится подготовка структурных подразделений Смоленского региона Московской железной дороги к зимнему периоду. Железнодорожники проверяют инфраструктуру, формируют запас топлива на важнейших узлах и станциях, готовят специальную снегоочистительную технику. Это необходимо, чтобы в период минусовых температур и снегопадов перевозки были безопасными, поезда ходили по расписанию, сообщает пресс-служба компании.

Этой зимой очищать железнодорожное полотно от снега будут 18 единиц спецтехники: плужные снегоочистители, пневмообдувочные машины, снегоуборочные машины и самоходный снегоуборочный поезд.

Все железнодорожники, работающие на открытом воздухе, будут обеспечены спецодеждой, средствами от обморожения.

Подготовку проходят и сотрудники, которым впервые предстоит трудиться на железной дороге зимой. В ходе техзанятий им рассказывают о специфике работы в зимний период, знакомят с техникой безопасности, способах оказания первой медицинской помощи при переохлаждениях. Так, машинисты изучают особенности ведения поездов в условиях плохой видимости и при снежных заносах, работники путевого комплекса – способы очистки от снега и наледи стрелочных переводов, путей на перегонах и железнодорожных переездах.