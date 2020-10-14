225 растений высадили в Парке Пионеров в Смоленске. Фото: администрация Смоленска.

В сентябре в Парке Пионеров высадили 225 новых растений. Теперь парк украшает сад из гортензий, пузыреплодника и кустов можжевельника.

Также на его территории установили двадцать скамеек и одиннадцать урн, организовали велопарковку, организован прокат электросамокатов. В темное время суток крепостная стена в парке подсвечивается прожекторами, а сам парк освещается современными светодиодными светильниками.

В городской администрации отмечают, что работы благоустройству территории продолжаются - ведется ремонт памятника «Опаленный цветок», также в ближайшее время будет отреставрирован памятник пионера-героям.

Напомним, сквер ремонтировался в рамках программы “Комфортная городская среда”.

Ранее «КП» писала, что тротуары отремонтировали на нескольких улицах Смоленска.