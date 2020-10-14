В Смоленской области женщина погибла при пожаре в жилом доме. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.

Крупный пожар произошел во втором часу ночи 14 октября в поселке Верхне-Днепровский Дорогобужского района - загорелся пятиэтажный жилой дом.

Прибывшие спасатели оперативно вывели из сильно задымленного здания 35 жильцов. Удалось спасти и 63-летнего мужчину, в его квартире на втором этаже и произошел пожар.

При дальнейшем тушении огня было обнаружено тело 42-летней женщины, сообщили “КП” в пресс-службе областного МЧС.

Эксперты полагают, что к пожару привела пагубная привычка людей, которые проживали в квартире. Однако точная причина ЧП будет установлена позднее.

Уточняется, что огнем уничтожена большая площадь квартиры - около 16 квадратов.