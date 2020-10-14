В Смоленске социальную сферу возглавила Светлана Белова. Фото: администрация г. Смоленска.

Светлана Викторовна родилась в 1973 году в Пермской области. После окончания в 1995 году СГПИ работала учителем Усвятской средней школы, заместителем директора, директором Дорогобужской средней общеобразовательной школы № 1.

Затем - в 2016 – 2020 годах - была начальником отдела по образованию, председателем комитета по образованию администрации Дорогобужского района Смоленской области.

Напомним, заместитель главы города по социальной сфере координирует деятельность образовательных организаций, организаций культуры, физической культуры и спорта, других муниципальных учреждений социального профиля областного центра.

Ранее Глава Смоленска назначил заместителем по финансам Татьяну Кулешову (подробнее).