В Смоленске изменяются реквизиты счетов органов казначейства. Фото: УФНС России по Смоленской области.

Управление региональной налоговой службы обращает внимание, что с 1 января 2021 года изменяются реквизиты казначейских счетов и реквизитов счетов, входящих в состав единого казначейского счета. Наименования подразделений Банка России будут приведены в соответствие с проектом Справочника банковских идентификационных кодов в платежной системе кредитного учреждения.

Информация об этих счетах опубликована на сайте ФНС России.

Для удобства граждан и организаций с 1 января по 30 апреля 2021 года будет установлен переходный период, когда будут одновременно функционировать оба счета: планируемый к закрытию и вновь открываемый.