В Смоленске Волонтерский центр усиливает свою работу. Фото: smolensk.er.ru.

Смолянам старше 65 лет рекомендовано оставаться дома из-за COVID-19. При необходимости добровольцы организуют доставку продуктов питания и необходимых лекарств ветеранам Великой Отечественной войны, одиноким пенсионерам и инвалидам.

Волонтерский центр «Единой России» начал работу 25 марта. Мобильные бригады из партийцев, добровольческих организаций и общественников помогают наиболее уязвимым в условиях распространения коронавирусной инфекции жителям.

Оставить заявку на помощь или получить юридическую консультацию, стать волонтером можно по телефонам +7 (4812) 31-95-13 и 8-800-100-59-67.

Ранее "КП" отмечала стремительный рост заболеваемости коронавирусом. В регионе более 7200 заболевших, в больницах 672 человек. Глава регионального Роспотребнадзора призывает население соблюдать масочный режим и социальное дистанирование.