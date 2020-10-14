Акция «Внимание, переезд!» пройдет в Смоленском регионе. Фото: пресс-служба МЖД.

С 15 октября по 13 ноября на полигоне Московской железной дороги пройдет акция «Внимание, переезд!», направленная на предотвращение и снижение количества дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах, сообщает пресс-служба компании.

С начала 2020 года на железнодорожных переездах в Смоленском регионе МЖД по вине автомобилистов произошло одно ДТП. За аналогичный период в 2019 году было зафиксировано 2 столкновения машин с поездами.

Основная причина ДТП – нарушение водителями правил дорожного движения. В частности, объезд шлагбаума или специального ограждения пути, выезд на переезд при работе запрещающих сигналов.

Совместно с сотрудниками ГИБДД будут организованы рейды, направленные на выявление нарушителей ПДД. Особое внимание будет уделено работе с автомобильными предприятиями, занимающимися пассажирскими перевозками.

Московская железная дорога призывает автомобилистов соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов.