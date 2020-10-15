Москву и Смоленск свяжет двухэтажный поезд. Фото: Светлана Логинова.

С 16 октября начнет курсировать новый скоростной поезд № 743/744 Москва – Смоленск формирования АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД»). Состав будет перевозить пассажиров четыре раза в неделю, по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям, отправляясь из Москвы в 09:56 и прибывая в Смоленск в 14:03. Из Смоленска поезд будет отправляться в 16:50 и прибывать на Белорусский вокзал столицы в 21:24.

Поезд остановится на станциях в Вязьме, Сафоново и Ярцево.

- Состав до 11 декабря будет курсировать в пилотном режиме. И, если он окажется востребованным, будет перевозить пассажиров на постоянной основе, - сообщили в пресс-службе МЖД.

Отмечается, что вагоны состоят из сидячих мест, цена на которые сегодня варьируется от 555 рублей, и купе – от 999. Везде есть удобная система кондиционирования, розетки и современный туалетный комплекс. В одном из вагонов оборудован подъемник для людей с ограниченными возможностями и тактильные таблички.

Читай также:

Акция «Внимание, переезд!» пройдет в Смоленском регионе. Мероприятия направлено на предотвращение и снижение количества дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах (подробнее).