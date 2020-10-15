В Смоленской области ограничения по коронавирусу продлили до 1 ноября. Фото: из архива администрации Смоленской области.

До 31 октября включительно пролили действие ограничительных мер из-за коронавируса в Смоленской области. Такое решение принял глава региона Алексей Островский в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Ужесточать меры из-за роста числа заболевших не стали.

Напомним, сутки ранее в Смоленской области под медицинским наблюдением находились 2427 человек, из них 1717 - в режиме самоизоляции, 710 - в стационаре. Общее число заболевших в регионе - 7268, больше всего болеют в Смоленске - зафиксировано 2690 случаев.

Напомним, в регионе запрещены массовые мероприятия с участием зрителей, детей из разных классов, на входах в объекты торговли у посетителей должны проверять температуру, смолян обязали носить маски, а полицию – следить за исполнением Указа губернатора. Также принято решение о приостановлении богослужений в Свято-Успенском кафедральном соборе, и введении запрета на посещение главного храма Смоленской епархии.